В четверг, 10 мая, Украину накроют дожди с грозами
В четверг, 10 мая, во всех областях Украины погода ухудшится. Выпадут осадки - пройдут дожди, местами с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Температура по стране в среднем не будет кардинально различаться: от +20 до +26 днем и +11... +15 - ночью.
Грозы ожидаются в западных, восточных и части южных областей.
В Киеве днем и ночью также возможен небольшой дождь, температура +22...+24 и +13...+15 соответственно.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", 9 мая в Украине также обещали дожди, местами шквалы.
Сильный дождь прогнозировали в южной и западной частях. Здесь также возможны грозы, местами шквалы 15-20 м/сек.
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