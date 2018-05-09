В четверг, 10 мая, во всех областях Украины погода ухудшится. Выпадут осадки - пройдут дожди, местами с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Температура по стране в среднем не будет кардинально различаться: от +20 до +26 днем и +11... +15 - ночью.

Грозы ожидаются в западных, восточных и части южных областей.

В Киеве днем и ночью также возможен небольшой дождь, температура +22...+24 и +13...+15 соответственно.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 9 мая в Украине также обещали дожди, местами шквалы.

Сильный дождь прогнозировали в южной и западной частях. Здесь также возможны грозы, местами шквалы 15-20 м/сек.