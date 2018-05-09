Сегодня, 9 мая, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел длительный полет у побережья аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов стало известно, что самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD21 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

В течение нескольких часов он курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова.

В районе Севастополя он приближался к побережью Крыма на расстояние около 50 км.

Как сообщалось, ранее самолеты ВВС США провели разведку в Черном море у берегов Крыма в феврале.

Также "Страна" писала, что два разведчика ВВС США пролетели над Крымом и Донбассом в первый день нового года.