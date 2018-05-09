Сегодня, 9 мая состоится финал Кубка Украины. Матч пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало в 20:30. На поле сойдутся игроки клубов "Шахтер" и "Динамо".

Впускать болельщиков на стадион начнут уже в 17:30, а перед матчем зрителей ждет концерт и развлекательная программа.

Прямую трансляцию матча проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Комментировать будет Виктор Вацко.

"Страна" проведет текстовую трансляцию события.

20.05 Да.

Фото: twitter.com/valsor94

20.00 Обстановка перед стадионом в Днепре:

Фото: twitter.com/erika_arien

19.50 Стали известные стартовые составы команд:

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Цыганков, Гармаш, Шепелев, Шапаренко, Вербич — Беседин

Усилить игру основного состава команды Александр Хацкевич может: вратарь Рудько, защитник Шабанов, полузащитники Морозюк, Ротань, Алибеков, нападающий Мбокани

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Ферррейра

В резерве Паулу Фонсеки: вратарь Шевченко, защитники Хочолава, Додо, полузащилники Дентиньо, Веллингтон Нем, Коваленко, нападающий Кайоде

19.45 Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч с Динамо в Кубке Украины.

"Для меня главное — выиграть оба трофея. Разница лишь в том, что чемпионат продолжается весь сезон, а Кубок состоит из игр на вылет. Думаю, что для болельщиков чемпионат имеет больший вес. Честно говоря, я не разделяю эти турниры и хочу победить в каждом из них. Это и является нашей главной целью.

Отмечу, что на таких поединках всегда больше болельщиков на стадионе и в целом другая атмосфера на трибунах. Это особые матчи сильнейших клубов страны с высоким эмоциональным нагрузкам. Динамо — коллектив с отличными качествами.

Динамо сейчас показывает более прагматичный футбол. Нас ожидает сложное противостояние с максимальной самоотдачей каждого из футболистов. Убежден, что эмоциональный фон будет на самом высоком уровне, как и в прошлом году. В любом случае — это финал, и в нем всегда есть что-то особенное.

Независимо от предыдущих результатов, мы всегда мотивированы во встречах с Динамо. Вокруг нашего противостояния всегда большой интерес: его ждут футболисты, болельщики и пресса. Результаты последних встреч никак не повлияют на будущий финал.

Главные составляющие, на которых строится моя комнада? Внимательность, концентрация, храбрость, дисциплина, самоотдача и тактический компромисс между игроками", - отметил наставник Шахтера.

Встреча двух клубов в национальном Кубке состоится уже в 14-й раз. При этом в финале команды встречаются между собой в 10-й раз. А в нынешнем сезоне Динамо и Шахтер встречаются уже в пятый раз.

Букмекеры считают фаворитом финала Кубка Украины "Шахтер". Коэффициент на его победу – 1.85, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.10.

В случае ничьей команды ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Тренер команды "Шахтер" Паулу Фонсека взял на решающий матч всех футболистов. на поле вернутся отбывшие дисквалификацию Марлос и Кайоде. "Динамо", в свою очередь, привезло с собой и Сергея Сидорчука, который после тяжелой травмы еще только восстанавливает былую форму. Уже оправились от травм игроки Виталий Буяльский и Денис Гармаш, пропустившие матч против "Мариуполя".

Ориентировочные составы команд таковы. "Динамо": Бойко - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Вербич - Беседин. "Шахтер": Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Феррейра.

Ранее "Динамо" в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), черниговскую "Десну" (2:0) из Первой лиги, а также "Днепр-1" (4:1) из второй лиги. "Шахтер" одержал победу над "Зарей" в овертайме (4:3), а также обыграл "Верес" (4:0) и "Мариуполь" (5:1).

Известно, что обе команды по 11 раз выигрывали Кубок Украины. "Шахтер" на данный момент лидирует в украинской Премьер-лиге, а "Динамо" занимает второе место в отрывом в пять очков. В прошлом году "Шахтер" одержал победу в финале Кубка Украины, выиграв у "Динамо" со счетом 1:0. Зато "Динамо" выигрывает уже восемь поединков кряду во всех турнирах, в то время как "Шахтер" уже потерпел одно поражение от соперников на своем поле в Премьер-лиге со счетом 0:1.