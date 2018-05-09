Cегодня, 9 мая, на военном параде на Красной площади в Москве Россия показала часть своей новейшей военной техники. Характеристики этой техники проанализировал спецкорреспондент CNN Брэд Лендон.

Истребитель Су-57

Су-57 - первый в России отечественный истребитель-невидимка пятого поколения. Хотя двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году, ему еще предстоит быть принятым на вооружение. Министр обороны России заявил, что два Су-57 были прошли "боевые испытания" в Сирии в феврале. Когда Су-57 официально вступит в строй, он наряду с американскими истребителям F-22 и F-35 США и китайским J-20 пополнит число истребителей пятого поколения.

Фото: edition.cnn.com

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Новая российская гиперзвуковая ракета, получившая название "Кинжал" была продемонстрирована в качестве вооружения двух самолетов МиГ-31К во время репетиции парада на прошлой неделе. Представляя это оружие 1 марта, президент России Владимир Путин заявил, что ракета способна двигаться в 10 раз быстрее скорости звука и маневрировать вокруг зон противоракетной обороны.

Фото: edition.cnn.com

Баллистическая ракета "Ярс"

Баллистическая ракета "Ярс", также известная как SS-27, является может нести 10 ядерных боеголовок на расстоянии до 12 тысяч километров. Россия имеет 73 такие ракеты, 63 из которых находятся на мобильных платформах, а 10 базируются в бункерах.

Фото: edition.cnn.com

Танк "Армата"

Россия впервые продемонстрировала свои основные боевые танки Т-14 "Армата" на параде Победы в 2015 году. В феврале этого года ожидается завершение испытаний танка, после чего последуют эксплуатационные испытания. Россия рассчитывает получить 100 танков "Армата" к 2020 году.

Фото: edition.cnn.com

ЗРК С-400

Система С-400 сопоставима с американской системой про Patriot и может поражать цели, включая пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Система имеет дальность полета до 400 километров. С-400 развернуты для защиты российских воинских частей в Сирии и Крыму.

Фото: edition.cnn.com

"Бук-М2" - самоходный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для ПВО. Российские СМИ сообщают, что система может отслеживать до 24 воздушных целей одновременно и вести огонь по четырем из них на расстоянии до 25 километров в высоту и 45 километров в длину.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщала "Страна", День Победы 9 мая отметили в Донецке, Луганске и Крыму. Фото и видеорепортаж.