В ровенской школе зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе в 11 раз. Об этом сообщает телеканал "UA:Рівне" в Facebook.

С жалобой на специфический запах в помещении гимнастического зала НПК "Коллегиум" (у фенола запах гуаши - Прим.Ред.) в Ровенский областной лабораторный центр обратились родители учеников.

Уровни токсичных веществ в школе превышали предельно допустимые значения в несколько раз (содержание фенола превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) от 5,3 до 11 раз, формальдегида - от 1,3 до 2,4 раз).

Директор заведения убежден, что это из-за краски на стенах в гимнастическом зале. Вредные вещества из нее попадают в воздух и от этого у учащихся болит голова.

Специалисты учреждения подтвердили опасения родителей относительно загрязнения воздуха в помещении.

Как сообщала "Страна", полиция открыла уголовное дело после отравления 50 детей в Черкассах.

Также "Страна" писала, что в Запорожской области содержание фенола в воздухе повысилось в три раза.