После выхода США из ядерной сделки с Ираном на мировых рынках подорожала нефть.

Об этом передают Ведомости.

Нефть подорожала после объявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. Котировки Brent, снижавшиеся в ходе торгового дня, во вторник 8 мая, на $3 на неподтвердившихся новостях о том, что полного выхода из сделки не будет, отыграли потери, вновь выйдя на уровень $75,3 за баррель.

Из заявления Трампа, в частности, следует, что США усилят санкции против Ирана. Кроме того, под них подпадут контрагенты этой страны.

"Возобновляемые санкции будут нацелены на критические сектора иранской экономики - энергетику, нефтепереработку и финансы. Тем, кто ведет бизнес с Ираном, будет предоставлен срок для закрытия операций", - предупредили в Белом доме.

Ранее "Страна" сообщала, что в парламенте Ирана сожгли флаг США с криками - "Смерть Америке!".