Бывший глава сельсовета Вилок Иосиф Килби утверждает, что лично способствовал организации перемещения через границу тысячи закарпатцев с двойным гражданством, чтобы они голосовали за партию Виктора Орбана.

Напомним, почти все венгры Закарпатья проголосовали на выборах за партию Орбана.

Об этом сообщает mukachevo.net со ссылкой на СМИ Венгрии.

Килби рассказал, что закарпатцы отдали свои голоса за партийный список Fidesz и кандидата от правящей партии Аттилу Тилки. Это произошло в селах Сабольч, Сатмар и Берег, где люди официально не проживают.

Венгерское издание Hír TV, близкое к партии Йоббик, отмечает, что Килби был одним из многих организаторов мошеннической схемы. После появления ряда сюжетов на этом телеканале на эту тему, скандал получил огласку.

В Национальной избирательной комиссии приняли жалобу от оппозиционных партий, в том числе MSZP, чтобы проверить предоставленную информацию и назначить повторные выборы в 7-ми приграничных селах. Однако позже в комиссии признали, что приведенные доказательства не могут подтвердить нарушение.

Национальная избирательная комиссия Венгрии заявила, что избиратели из Закарпатья не могли повлиять на результаты голосования. Только венгерские избиратели с пропиской в Венгрии могли проголосовать на избирательных округах.

Те же, кто не имеет прописки, могли голосовать по почте - с помощью специального бюллетеня. В частности были проанализированы данные из 7 приграничных населенных пунктов - Ботпаладь, Фюлешд, Кишпаладь, Шонкад и других. Выяснилось, что с 1 января 2018 в этих селах было официально зафиксировано 5 882 жителя, в списках избирателей значилось 4 502, а проголосовало 2 494 человек (62,9%, что ниже результатов в среднем по стране). Поэтому никаких тысяч украинцев, которые в день голосования штурмовали границы, на самом деле не могло быть, аргументируют в венгерской избирательной комиссии.

Дело дошло до Высшего суда Венгрии. Там было принято решение о запросе на пересмотр результатов выборов и суд признал решение частично обоснованным. В частности говорилось, что "организованные перевозки двойных граждан на украино - венгерской границе ... были незаконными".

Однако в Верховном суде согласились с решением Национальной избирательной комиссии, заявив о том, что приведенные видео и телефонные разговоры нельзя считать достоверными доказательствами влияния или фальсификации результатов выборов.

Итак, высшая судебная инстанция Венгрии отметила, что для пересчета или повторных выборов нет оснований.

Как сообщала "Страна", партия Орбана будет контролировать конституционное большинство в венгерском парламенте.