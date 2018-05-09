Сегодня, 9 мая, донецкий Шахтер сыграет в финале Кубка Украины с киевским Динамо. И перед важным матчем появилась новая информация о будущем главного тренера "горняков".

Марко Абреу, агент Паулу Фонсеки, заявил, что никаких контактов с Наполи не было, а сам Паулу счастлив быть тренером Шахтера.

Об этом передает Террикон со ссылкой на CalcioNapoli24.

"Раз о Фонсеке столько говорят, значит, он замечательный тренер. Он очень корректно строит отношения и с футболистами, и с болельщиками. На данный момент контактов с Наполи не было, Фонсека - тренер Шахтера, и он счастлив им быть.

Появится ли Фонсека в Наполи? На данный момент Паулу тренирует Шахтер. Но Наполи - великий клуб по меркам Италии и не только, мы помним, каким напряженным было их противостояние с Шахтером в Лиге чемпионов. Чуть позже мы узнаем, каким окажется будущее Фонсеки", - подытожил Абреу.

Ранее "Страна" сообщала, что Паулу Фонсека не перейдет в Эвертон. Английский клуб сохранил своего наставника.