Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы шестерых работников патрульной полиции области, которых подозревают в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля, когда патрульные отрабатывали лотерейные заведения, тогда полицейские обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом.

22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки достать посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали "скорую" и начали оказывать домедицинскую помощь, но спасти ему жизнь не удалось.

Фото: facebook.com/lvivpolice

"Ребят, которые являются подозреваемыми, неоднократно отмечали за добросовестную службу: задерживали вооруженных преступников, освобождали заложников. У них отличная характеристика. Мы считаем, что мера пресечения сильно жесткая, ведь три месяца следствия доказали нашу открытость и сотрудничество во всестороннем объективном расследовании", - подчеркнул начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Также он призвал взять это дело на общественный контроль.

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