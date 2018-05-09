Сегодня, 9 мая, правоохранители проверяли помещения торгового центра в Херсоне из-за сообщения о минировании. Было эвакуировано около 2 тысяч человек. Об этом сообщает УНН.

"На электронный адрес Нацполиции в Херсонской области в 13:45 поступило сообщение о том, что заминирован торговый центр. На место выехали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. В ходе проверки информация не подтвердилась. Эвакуированы около 2 тысяч граждан. Охрану общественного порядка обеспечивали 30 представителей полиции", - прокомментировали ситуацию в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

Как сообщала "Страна", в Одессе СБУ проверило информацию о минировании автомобиля по ул. Варненской.

Также "Страна" писала, что в Одессе задержали нетрезвого мужчину, который "заминировал" Соборную площадь после ссоры с женой.