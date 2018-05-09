Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий. Об этом заявил новоизбранный премьер страны Никол Пашинян, сообщает РИА "Новости".

"Предварительные условия выдвигает Турция и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с Арменией. А она готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян", - заявил премьер-министр Армении.

По его словам, такое признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.

Ранее "Страна" в онлайн-репортаже из Еревана писала о том, как Никол Пашинян возглавил Армению.

Напомним, Путин встретится с Пашиняном в Сочи уже через неделю.

Как сообщала "Страна", только 8 мая Армен Саркисян, президент Армении, подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.