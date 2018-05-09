Польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения "Газпрому" и еще пяти компаниям из-за финансирования газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению Управления, шесть компаний незаконно образовали консорциум для финансирования строительства "Северного потока - 2".

Несмотря на отсутствие согласия польского Управления защиты конкуренции и потребителей, компании вступили в неформальное сотрудничество. Это может означать нарушение антимонопольного законодательства.

Глава Управления Марек Нехчал отметил, что обвинение выдвинуто в соответствии с документами, подтверждающими сделку.

Он также заявил, что "Газпром" и еще пять заинтересованных компаний уже получили решение Управления и имеют 21 день для дачи объяснений.

По информации Управления, деятельность шести компаний, на которые распространяется производство, могут быть попыткой обойти отсутствие согласия на создание консорциума, что финансирует строительство газопровода.

По данным Управления защиты конкуренции и потребителей, за нарушение запрета на создание консорциума без согласия грозит штраф в размере до 10 процентов оборота.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.

Напомним также, что в Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".