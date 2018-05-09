Состояние детей, пострадавших в результате массового отравления в Черкассах, стабилизировалось. 11 школьников, которые находились в реанимации, перевели в стационар.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

"По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных учреждениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителя", - уточнили спасатели.

Напомним, главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отравление в Черкассах и обмороки школьников в Новомосковске не связаны друг с другом.