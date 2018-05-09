Секретарь СНБО Александр Турчинов просит Службу безопасности Украины провести расследование и добавить в санкционный список электронные СМИ, которые вели трансляцию парада 9 мая из Донецка. Об этом он написал в Facebook.

Секретарь СНБО назвал эти действия популяризацией террористических структур, которая является преступлением.

"В этом случае мы можем говорить и о вполне конкретном преступлении - популяризации террористической организации. Адекватное противодействие информационной агрессии - необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом в СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список. И в этом случае речь не идет о свободе слова. Сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране", - заявил Турчинов.

Он также отметил необходимость утвердить законы, препятствующие "информационному терроризму".

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Как сообщала "Страна", сегодня, 9 мая, в Украине проходит много массовых акций, связанных с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним также, что "Страна" писала о том, как отмечали День Победы в Донецке, Луганске и Крыму.