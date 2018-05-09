В Константинополе, три дня назад, 6 мая был госпитализирован в больницу Вселенский Патриарх Варфоломей, у него было головокружение.

После обследования 7 мая его выписали, сообщает греческое издание The National Herald.

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) призвал помолиться за здоровье Патриарха.

"Просим помолиться за здоровье Патриарха Варфоломея. Кажется, что напряжение последнего времени, в частности давление, которое он испытывает в связи с решением о признании автокефалии церкви в Украине, сказывается. 78-летний Вселенский Патриарх был госпитализирован. Причиной называют головокружение. После надлежащего обследования 7 мая патриарх был выписан из больницы", - написал архиепископ в Facebook 9 мая.

По его словам, прихожане УПЦ КП молятся за предстоятеля Константинопольской церкви, но "молитв за здоровье много не бывает".

Фото: facebook.com/yevstr

Как сообщала "Страна", Вселенский патриарх Варфоломей призвал украинскую власть не вмешиваться в дела церкви.

Напомним также, что в УПЦ заявили, что православные церкви других стран против автокефалии Украине.