В День Победы 9 мая в Москве прошло шествие "Бессмертного полка" памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Общественная акция началась у метро "Динамо", после чего колонна прошла по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и через Охотный ряд вышла на Красную площадь.

Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции несли транспаранты с фотопортретами своих родственников-ветеранов.

В марше приняло участие около миллиона человек. По маршруту было установлено 47 полевых кухонь и 17 цистерн питьевой воды.

В шествии приняли участие президент России Владимир Путин и лидеры Сербии и Израиля Александар Вучич и Биньямин Нетаньяху.

История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

В прошлом году в акции в Москве приняли участие более 800 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", в Киеве "Бессмертный полк" встретился с националистами в Парке Славы.

Напомним, в МВД насчитали всего 2 тысячи участников шествия.