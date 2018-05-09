Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая заявил, что белорусы всегда боролись против шарлатанов, которые перекручивают историю, искажая события "истории Великой Отечественной войны" и выступил против "приватизации победы".

Об этом передает "Наша Нива".

"Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что придется бороться и с другой бедой - приватизацией нашей Победы", - заявил он на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.

"Вместе весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту Победу сегодня не к месту. Это так же больно для живущих ветеранов, как предавать ее забвению. Проводя миролюбивую политику, уважая интересы других народов, мы не откажемся от наших убеждений. Не станем их навязывать, но всегда протянем руку помощи тому, кто в ней нуждается. Это наша твердая и последовательная позиция", - заявил Лукашенко.

Как сообщала "Страна", Россия и Беларусь проведут совместные командно-штабные учения.

Также "Страна" писала, что Путин поздравил украинцев без Порошенко с Днем Победы.