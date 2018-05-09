Сегодня отмечается День Победы над фашистской Германией во второй мировой войне. В Украине по этому поводу прошли торжественные мероприятия, в России и на неподконтрольных украинских территориях - Донбасс и Крым - провели военные парады.

В других странах также 9 мая приходят к памятным местам и возлагают цветы - в основном это выходцы из стран бывшего СССР, потому что в Европе окончание второй мировой войны отмечается 8 мая и называется Днем памяти и примирения.

"Страна" посмотрела, в каких странах 9 мая происходили памятные мероприятия.

Вена, Австрия

В австрийской столице люди приходят к памятнику советским воинам и приносят цветы и венки.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Таллинн, Эстония

В Эстонии с утра 9 мая на всех жилых зданиях и учреждениях Эстонии были вывешены государственные флаги. С утра в столице страны Таллинне к памятнику "Бронзовый солдат" начали нести цветы. Традиционно к подножию памятника возлагают гвоздики и георгиевские ленточки. также у памятника был устроен торжественный караул, в котором приняли участие даже дети, переодетые в военную форму.

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Тбилиси, Грузия

В Тбилиси ветераны с утра собрались в парке Победы. Участники акции “Бессмертный полк” прошли по парку Ваке и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Среди участников торжественных мероприятий были замечены люди с портретом Сталина.

Фото: newsgeorgia.ge

Фото: newsgeorgia.ge

Фото: newsgeorgia.ge

Фото: newsgeorgia.ge

Рига, Латвия

День Победы в столице Латвии отмечают в парке Победы. Люди приносят цветы и возлагают их к памятнику, также планируется концерт. Кроме того, уже собираются участники акции "Бессмертный полк", которая запланирована на 16 часов по местному времени.

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv