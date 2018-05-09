В Киеве во время акции "Бессмертный полк" правоохранители задержали главу "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", известного адвоката и правозащитницу, мать Ирины Бережной – Елену Бережную.

До задержания полицией у женщины в руках был портрет убитого известного журналиста Олеся Бузины. На портрете была надпись - "Не бойтесь быть честными".

Сама женщина была одета в темную кофту с надписью "Freedom is My Mood" (Свобода - это мое настроение), при этом надпись "Свобода" белым принтом была будто перечеркнута георгиевской ленточкой.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за запрет использования георгиевской ленты в Украине. За ее ношение грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Украину не пустили двух россиян с георгиевскими лентами на багаже.

Также "Страна" писала, что в Украине продолжается первомайская битва полицейских с бабушками. В Днепре задержана старушка в красном платке и с георгиевской лентой.