Сегодня, 9 мая, Комитет по разведке Сената США обнародовал заявление о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, но не повлияла на их результаты. Об этом говорится в докладе Комитета США.

"В 2016 году российские хакеры провели беспрецедентную, скоординированную кибер-кампанию против государственной избирательной инфраструктуры США. Они искали уязвимые места, совершали попытки вторжений и в небольшом числе случаев успешно проникли в базу данных регистрации избирателей.

Эти действия были частью масштабной кампании, которая должна была подорвать у избирателей доверие к процессу голосования", - говорится в заявлении.

Впрочем, Комитет Сената не обнаружил доказательств, которые бы повлияли на голосование или привели к изменениям.

Почти все штаты подверглись "наблюдаемому сканированию уязвимостей, направленных на их веб-сайты, а также на государственных секретарей штатов или инфраструктуру регистрации избирателей", говорится в заявлении сенатского Комитета. Как минимум в шести штатах российские хакеры попытались взломать веб-сайты, имеющие отношение к выборам. В нескольких случаях хакерам удалось проникнуть в базы данных избирателей, но они не смогли манипулировать отдельными голосами или повлиять на общий итог голосования.

Комитет по разведке считает, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила с 2014 года вплоть до даты выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года.

Как сообщала "Страна", Трамп обвинил Обаму, который ничего не делал с российским влиянием на выборы в США.

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