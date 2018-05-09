Депутаты иранского парламента показательно сожгли флажки США. Об этом сообщает агентство АР.

На такой шаг иранские парламентарии пошли в ответ на решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Иранские законодатели сожгли бумажный флаг США в парламенте, выкрикивая "Смерть Америке.

В то же время иранские депутаты, включая спикера парламента, выразили надежду, что Европа будет работать с ними для сохранения соглашения.

Отметим, что ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна будет сначала вести переговоры с подписантами ядерного соглашения, а затем объявит свое решение по поводу выхода США из соглашения.

Ранее "Страна" сообщала, что Обама раскритиковал Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.

Также в ЕС резко негативно отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном.