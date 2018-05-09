В Одессе полиция остановила автомобиль с запрещенной символикой СССР. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полиция заметила нарушителя и пустилась в погоню за ним.

"Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района города его автомобиль был остановлен полицейскими", - сказано в сообщениию

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе задержали двух человек с георгиевскими лентами.

Также в Украине в День Победы задержали семь человек с советской символикой.