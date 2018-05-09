Сегодня Украина отмечает День победы над фашистской Германией и ее союзниками. В городах Украины прошли торжественные памятные мероприятия.
В частности, украинцы возлагали цветы к памятникам и проходили маршем с портретами воевавших родственниках в рамках акции "Бессмертный полк". А на неподконтрольных территориях - в Донецке, Луганске и в Крыму - прошли военные парады. "Страна" посмотрела, как проходили все эти мероприятия.
Киев
Одесса
Днепр
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Харьков
Фото: kh.depo.ua
Фото: kh.depo.ua
Фото: kh.depo.ua
Фото: kh.depo.ua
Фото: kh.depo.ua
Львов
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Фото: galinfo.com.ua
Донецк
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Луганск
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Фото: lug-info.com
Севастополь
Фото: ru.krymr.com
Фото: ru.krymr.com
Фото: ru.krymr.com
Фото: crimea.kp.ru
Фото: crimea.kp.ru
Фото: crimea.kp.ru