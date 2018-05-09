Сегодня Украина отмечает День победы над фашистской Германией и ее союзниками. В городах Украины прошли торжественные памятные мероприятия.

В частности, украинцы возлагали цветы к памятникам и проходили маршем с портретами воевавших родственниках в рамках акции "Бессмертный полк". А на неподконтрольных территориях - в Донецке, Луганске и в Крыму - прошли военные парады. "Страна" посмотрела, как проходили все эти мероприятия.

Киев

Одесса

Днепр

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Харьков

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Львов

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Фото: galinfo.com.ua

Донецк

Фото: dan-news.info

Фото: dan-news.info

Фото: dan-news.info

Фото: dan-news.info

Фото: dan-news.info

Фото: dan-news.info

Луганск

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Севастополь

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Фото: crimea.kp.ru

Фото: crimea.kp.ru

Фото: crimea.kp.ru