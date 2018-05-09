В полиции рассказали подробности задержания мужчины с оружием у метро "Арсенальная".

Об этом сообщает "УНН".

Начальник Нацполиции Киева Сергей Крищенко рассказал, что задержанный утром 9 мая, мужчина с винтовкой Мосина шел на театрализованное представление. При этом отмечается, что оружие было не пригодно для стрельбы.

"Один человек пытался пройти к месту проведения массовых мероприятий с винтовкой Мосина, но предварительно она уже осмотрена экспертами - она ​​не пригодна для стрельбы и не является огнестрельным оружием. Еще будет проведена экспертиза и потом будет принято решение. Человек шел на театрализованное представление", - добавил Крищенко.

Напомним, мужчину с оружием задержали около станции метро Арсенальная, где проходила массовая акция. Мужчина был направлен в отделение полиции для установления личности и иных процессуальных действий.

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