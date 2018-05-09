В среду, 9 мая, в киевском марше "Бессмертный полк" приняли участие около двух тысяч человек. Это официальные данные. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что количество участников марша было меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает "112 Украина".

"По предварительным данным, до 2 тысяч приняли участие в Киеве, это меньше чем в прошлом году", - добавил Яровой.

Однако по свидетельствам очевидцев, в акции приняло участие намного больше людей.

Сергей Яровой подчеркнул, что по состоянию на 12:00 во всех регионах страны продолжались около 1 250 мероприятий, участие в которых принимали более 365 тысяч человек.

Яровой также сообщил, что грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине в День Победы задержали семь человек с советской символикой.

Отметим, что "Страна" ведет хронику событий со Дня Победы в Украине.