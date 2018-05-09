В Министерстве образования определили даты проведения выпускных вечеров в школах.

Сообщается, что в 2018 году выпускной в украинских школах должен состояться 23 июня. Это будет первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования.

В Минобразования отметили, что школы самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников 4-х и 9-х классов, "последних звонков" и выпускных вечеров.

При этом в министерстве уточнили, что рекомендовали даты для проведения выпускных – с 25 мая по 24 июня.

Добавим, что последний звонок для выпускников 2018 прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая. А сессия ВНО начнется 22 и 24 мая. Первыми будут тестирования по математике, украинского языка и литературы.

Ранее "Страна" сообщала, что центры занятости Украины не станут требовать у выпускников направления на работу.

Также Кабмин утвердил список зарубежных университетов, выпускники которых могут получить работу в Украине.