В среду, 9 мая, полиция вынесла радикала группы С14 с митинга Дня Победы за руки и за ноги.

Об этом сообщил один из лидеров С14 Евгений Карась на своей странице в Facebook.

По его словам, заместитель главы МВД Сергей Яровой соврал журналистам, когда заявил, что радикал был задержан за повреждение турникета.

"С14 не задержан, а просто без причины и с нарушением прав "вынесен" за руки и ноги по команде руководителя патрульной полиции Киева Юрия Зозули. Вынесен не вблизи турникетов. Наши активисты никого не били, только мониторили ряды ватников на поиск преступников, скрывающихся от розыска", - написал Карась и добавил видео.

Ранее некоторые СМИ написали, что задержан глава группировки Евгений Карась. Но тот позже заявил, что схваченного полицией активиста зовут Александр Войтко.

Высказался и сам задержанный Александр Войтко.

Фото: facebook.com

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-хронику сегодняшних событий.

Как сообщала "Страна", утром 9 мая радикалы из С14 напали на главу Россотрудничества в Киеве, который собирался ехать к Вечному огню в Киеве на возложение цветов.