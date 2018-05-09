Полиция вынесла радикала из С14 с митинга Дня Победы за руки и за ноги. Видео
В среду, 9 мая, полиция вынесла радикала группы С14 с митинга Дня Победы за руки и за ноги.
Об этом сообщил один из лидеров С14 Евгений Карась на своей странице в Facebook.
По его словам, заместитель главы МВД Сергей Яровой соврал журналистам, когда заявил, что радикал был задержан за повреждение турникета.
"С14 не задержан, а просто без причины и с нарушением прав "вынесен" за руки и ноги по команде руководителя патрульной полиции Киева Юрия Зозули. Вынесен не вблизи турникетов. Наши активисты никого не били, только мониторили ряды ватников на поиск преступников, скрывающихся от розыска", - написал Карась и добавил видео.
Ранее некоторые СМИ написали, что задержан глава группировки Евгений Карась. Но тот позже заявил, что схваченного полицией активиста зовут Александр Войтко.
Высказался и сам задержанный Александр Войтко.
Фото: facebook.com
Напомним, что "Страна" ведет онлайн-хронику сегодняшних событий.
Как сообщала "Страна", утром 9 мая радикалы из С14 напали на главу Россотрудничества в Киеве, который собирался ехать к Вечному огню в Киеве на возложение цветов.