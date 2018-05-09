В Бельгии на заводе прогремел взрыв
В среду, 9 мая, в Бельгии на металлургическом заводе произошел взрыв.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.
Взрыв случился на заводе по производству нержавеющей стали, который принадлежит компании Aperam в городе Шатле.
В результате взрыва ранения получили три человека.
На данный момент пожарные все еще находятся на месте происшествия, на заводе в бельгийском городе Шатле. В то же время, по информации сотрудников компании, ситуация находится под контролем.
Причины взрыва и его последствия для работы завода остаются неизвестными.
Ранее "Страна" сообщала, что в подмосковной Балашихе сильный пожар на авиазаводе "Рубин", слышны взрывы.
Также в США на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, в радиусе мили объявили эвакуацию.