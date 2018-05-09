Сегодня во многих украинских городах проходят памятные мероприятия в честь Дня Победы. Главное отличие 73-й годовщины праздника от предыдущих лет - огромное количество людей на улицах (счет идет на десятки тысяч только в Киеве). И крайне слабая активность националистов, которых в этом году даже задерживали.

Впрочем, еще не вечер: радикалы с утра заблокировали киевский офис канала "Интер", требуя отменить вечерний эфир ко Дню Победы. Если этого не произойдет - возможно и обострение под занавес этого спокойного в общем-то дня.

А пока "Страна" посмотрела, как прошло 9 мая в крупнейших городах Украины.

Киев

В столице случилось несколько конфликтов. Первый возник у станции метро "Арсенальная". Молодому человеку не понравилась красная звездочка на плакате одного из стариков.

Кроме того, Возле Арсенальной был задержан националист из организации "Монолит", который якобы следил за георгиевскими ленточками.

Там же появились сторонники Корчинского, который ранее анонсировал марш с фотографиями дедов из дивизии Галичина. Однако националисты вместо это взяли картинки с монстрами из компьютерных игр.

За ношение георгиевской ленты была задержана глава Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная. К ней применили физическое наличие как неизвестные активисты С14, так и работники полиции. Ее забрали в печерский райотдел.

Двух членов националистической организации С14 задержали во время марша "Бессмертного полка". Один из них, Сергей Мазур, заявил, что его задержали из-за того, что его футболка имеет символику организации.

Одного из активистов С-14 полиция за руки и за ноги вынесла с митинга.

Кроме того, активисты Националистического Молодежного конгресса попытались прорваться к депутатам от Оппоблока Нестору Шуфричу и Вадиму Новинскому. Их оттеснила охрана нардепов и полиция.

Кроме того, сегодняСБУ принудительно выслала из Украины двух журналисток российских телеканалов – Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву. По данным пресс-службы СБУ, сотрудницы российских "Первого канала" и канала "Россия" прибыли в Украину, чтобы снимать "тенденциозные сюжеты" о праздновании Дня Победы.

К обелиску в киевский парк Славы выстроилась огромная очередь, потому что работали почему-то всего 5 рамок металлоискателя.

Для охраны правопорядка в столице задействовано 4 000 правоохранителей.

Одесса

Несколько тысяч человек вышли отмечать Победу и в Одессе. Они собрались на Аллее Славы. Националистов почти не было - разве что единицы. Одесситы кричали "Фашизм не пройдет", "Вон из Одессы бандеровские бесы" и "Донбасс, мы с тобой".

Официальная часть прошла на площади 10 Апреля, где состоялись традиционные праздничные мероприятия, в 11:00 цветы к стелле "Крылья победы" возложили официальные лица: нардеп Сергей Кивалов и депутаты горсовета, а также митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Также сообщается о трех задержанных одесситах за ношение георгиевских лент. Позже местная полиция отчиталась, как гонялась за автомобилистом, который совершил дерзкое преступление - провез по городу красный флаг.

На Аллее славы по громкой трансляции помимо маршей и военных песен включили песню Шолом Алейхем. Также вместе с бессмертным полком возложили цветы прихожане одесской синагоги во главе с раввином - ребе Вольфом.

Харьков

В Харькове официальные мероприятия проходят без происшествий. Люди возлагают цветы к Мемориалу Славы и поют песни военных лет. Там же присутствуют представители "Національних Дружин".

Мемориал Славы по периметру оцеплен плотным кордоном правоохранителей, кинологи с собаками постоянно обходят окружающую территорию.

Радикалы из "Правого сектора" заявляют, что в Харькове задержали двоих активистов организации.

Между участниками мероприятий к 9 Мая произошла незначительная перепалка. Причиной стала футболка с надписью "СССР".

Днепр

В Днепре официальные мероприятия прошли без особых происшествий. Марш "Союза офицеров и бессмертного полка" ввязался в стычку с полицией, но задержанных в результате конфликта нет. несколько человек были в запрещенных георгиевских лентах, которые их попросили снять.

В памятных мероприятиях у Монумента славы участвовали представители городской власти, священники различных конфессий, ветераны войны и участники АТО.

Львов

Во Львове все спокойно, кроме пары мелких конфликтов. Город усиленно патрулируется полицей. На Марсовом поле пожилой мужчина появился в футболке с надписью "СССР". На Холме Славы возникла словесная перепалка между националистами и заместителем главы местной ветеранской организации Ведининым Вячеславом из-за русского языка, на котором говорил последний.