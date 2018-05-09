Экс-президент США Барак Обама раскритиковал действующего президента Дональда Трампа за выход из ядерного соглашения с Ираном.

Свою позицию Обама изложил на своей странице в Facebook.

"Уходя от СВПД, мы поворачиваемся спиной к ближайшим союзникам Америки и к соглашению, над которым работали ведущие дипломаты, ученые и разведчики нашей страны. В условиях демократии всегда будут происходить изменения в политике и приоритетах от одной администрации к другой, но последовательное пренебрежение соглашениями... рискует подорвать доверие к Америке и ставит нас в контрпозицию с крупнейшими мировыми державами", - написал Обама.

Он напомнил, что это не просто соглашение между его администрацией и правительством Ирана.

"После многих лет создания международной коалиции, которая могла бы ввести, санкции против Ирана, мы достигли ее вместе с Великобританией, Францией, Германией, ЕС, Россией, Китаем и Ираном. Это многосторонний договор о контроле над вооружениями, единогласно одобренный резолюцией совета безопасности организации Объединенных Наций", - написал он.

И уточнил, что Иран уничтожил ядро реактора, который мог бы производить плутоний для ядерного оружия. А также, что ядерные объекты Ирана строго контролируются международными наблюдателями.

Он добавил, что что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений Ираном этой сделки является серьезной ошибкой, поскольку США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между обладающим ядерным оружием Ираном и еще одной войной на Ближнем Востоке.

Фото: facebook.com/barackobama

Напомним, что ранее в Евросоюзе негативно прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Она сообщила, что ядерное соглашение с Ираном это одно из величайших достижений дипломатии.

Как сообщала "Страна", Трамп объявил, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключенной Обамой.