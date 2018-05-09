В Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала главу "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" Елену Бережную.

Об этом в Facebook сообщает правозащитная группа "Успішна варта".

Мы связались с Еленой Бережной, она находится в Печерском райотделе полиции. К ней едет адвокат. Сотрудники полиции применили к ней физическое насилие, Елена Бережная из райотдела будет ехать в больницу для получения медицинской помощи. Елена Бережная просит о помощи все правозащитные и международные организации!

Фото: facebook.com/UspishnaVarta

По данным Главкома, во время задержания Бережная сопротивлялась, но правоохранители все же поместили ее в автомобиль патрульной полиции.

Фото: glavcom.ua

Во время брифинга первый заместитель главы МВД Сергей Яровой пояснил, что Елену Бережную задержали за запрещенную символику. На фото с задержания видно, что на футболке у Бережной лента, напоминающая георгиевскую. В отношении нее составлен админпротокол.

Всего, по данным МВД, за ношение запрещенной советской символики в Киеве на 9 мая были задержаны 30 человек, в других городах – еще 14.