Во вторник, 9 мая в Днепре, полицейские подрались с пенсионерами.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что инцидент произошел во время возложения цветов к памятнику генералу Ефиму Пушкину.

Конфликт произошел с представителями запрещенной судом в Украине организации "Союза советских офицеров".

Так, полицейские пытались воспрепятствовать возложению венка в виде звезды к памятнику. В это время глава организации офицеров Виктор Марченко вступил с полицией в перепалку и угрожал перекрыть проспект. Его поддержали находившиеся рядом пожилые женщины с цветами, которым удалось прорвать заслон патрульных и помочь пронести венок к памятнику.

После этого митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы.

Ранее сообщалось, что в Украине в День Победы задержали семь человек с советской символикой.

Отметим, что "Страна" ведет хронику событий на День Победы в Украине.