В Днепре произошла стычка между полицией и пенсионерами, которые несли венок к памятнику
Во вторник, 9 мая в Днепре, полицейские подрались с пенсионерами.
Об этом сообщает "Информатор".
Сообщается, что инцидент произошел во время возложения цветов к памятнику генералу Ефиму Пушкину.
Конфликт произошел с представителями запрещенной судом в Украине организации "Союза советских офицеров".
Так, полицейские пытались воспрепятствовать возложению венка в виде звезды к памятнику. В это время глава организации офицеров Виктор Марченко вступил с полицией в перепалку и угрожал перекрыть проспект. Его поддержали находившиеся рядом пожилые женщины с цветами, которым удалось прорвать заслон патрульных и помочь пронести венок к памятнику.
После этого митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы.
Ранее сообщалось, что в Украине в День Победы задержали семь человек с советской символикой.
Отметим, что "Страна" ведет хронику событий на День Победы в Украине.