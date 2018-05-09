Основатель компании Tesla Илон Маск купил акций своего автоконцерна почти на 10 млн долларов.

Об этом сообщает CNN.

Маск выкупил 33 тысячи акции своей компании с открытого рынка на сумму 9,9 млн долларов.

Такое решение бизнесмен принял на фоне рекордных убытков Tesla. При этом доля акций компании Маска увеличилась всего на 0,1%. До покупки акций предпринимателю принадлежало 22% акций Tesla.

Напомним, неделей ранее Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в размере 710 млн долларов. Компания рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах.

Ранее "Страна" сообщала, что аналитики Bloomberg пришли к выводу, что технологическому флагману - компании Tesla грозит опасность банкротства.

По подсчетам экспертов, каждую минуту Tesla сжигает более чем 6,5 тысяч долларов.

Как сообщала "Страна", основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.