По Киеву 9 мая прошел марш "Бессмертный полк", который стартовал у метро Арсенальная и дошел к Парку Вечной славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Акции в центре Киева подошли к концу - по крайней мере, их официальная часть. По оценкам наблюдателей пришло 50 тысяч человек, полиция говорит о десяти тысячах.

Фото: Страна ua

Фото: Страна ua

В Парке вечной славы тысячи людей пришли возложить цветы к стеле Неизвестному солдату.

Фото: Страна ua

При этом, по состоянию на 12:40, к обелиску в киевский парк Славы не прекращают идти люди. Работают всего 5 рамок металлоискателя. Поэтому очередь огромная.

Фото: Страна ua

Напомним, что 9 мая Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и заявил, что украинский солдат победил нацизм.

Как сообщала "Страна", у метро Арсенальная в Киеве произошел конфликт из-за красной звезды.