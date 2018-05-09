И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла один из мифов гинекологии. В этот раз о гипертонусе матки.

Об этом чиновница рассказала на своей странице в Facebook.

"Гинекология - еще одна область медицины, где распространены мифы. Один из них - "тонус или гипертонус матки". Многие пациентки еще на ранних сроках беременности могут услышать от врача, что имеют эту проблему и начинают лечение, которое на самом деле совсем не нужно", - написала она.

"На ранних сроках беременности, так же, как и на более поздних, достоверным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают - длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком). Это наличие специфических ферментов в выделениях женщины и это комплексные показатели допплерометрии маточных артерий", - пишет министр.

Супрун подчеркнула, что когда женщина слышит приговор "тонус матки", то не стоит сразу спешить бежать в стационар, и лечить то, что не нужно лечить. Такого диагноза не существует.

"Если мировое сообщество акушеров и обсуждает тему тонуса, то речь идет о чрезмерных сокращения матки при родах - чаще 6 схваток за 10 минут, когда сокращение не сопровождается адекватным расслаблением и приводит к тетаническим (от слова тетанус) судорогам мышц. А тогда уже в операционную, пожалуйста, потому что матка не может расслабиться, ее судорогой свело и нормальное течение родов уже невозможно", - резюмировала глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун показала видео про критические дни у женщин.

Также Супрун назвала остеохондроз коммерческим мифом.