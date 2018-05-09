Сотрудники СБУ выслали из Украины спецкорреспондентов российских "Первого канала" и телеканала "Россия", которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня победы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Двух журналисток выслали из Украины с запретом въезда на три года. Одну из них в Россию другую - в Казахстан.

Напомним, что 9 мая Петр Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и заявил, что украинский солдат победил нацизм.

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