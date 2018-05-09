В среду, 9 мая, в Украине за использование запрещенной советской символики задержали сечь человек.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 11:00 семь человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/mvs_ua

Напомним, в Одессе задержали двоих человек с георгиевской ленточкой. Полиция на Аллее славы увидела мужчину и женщину с лентами, похожими на георгиевские. Их увели в отдел полиции для проверки и дачи объяснений.

По данным СМИ, еще три человека с Георгиевскими лентами были задержаны в Николаеве и один человек в футболке с надписью СССР во Львове.

Также в Киеве полиция задержала националиста из организации "Монолит", который говорил, что "следил за георгиевскими лентами".

Отметим, что "Страна" ведет хронику событий со Дня Победы в Украине.