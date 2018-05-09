В среду, 9 мая, в Одессе задержали двоих человек с георгиевской ленточкой.

Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция области.

"На Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку проводили в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Позже был обнаружен еще один мужчина с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и дачи объяснений его также пригласили в отдел полиции.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, в Киеве полиция задержала националиста из организации "Монолит", который говорил, что "следил за георгиевскими лентами". На деле он с кем-то сцепился - по его словам, "с титушкой".

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