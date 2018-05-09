Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал не восстанавливает ли свое действие закон Украины о всеукраинском и местных референдумах от 1991 года после решения о неконституционности закона о референдуме образца 2012 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На встрече с общественностью в Одессе снова услышал вопрос, не восстанавливает свое действие Закон Украины "О всеукраинском и местных референдумах" от 3.07.1991 г. после только что принятого КСУ решения о неконституционности Закону Украины "О всеукраинском референдуме" от 06.11.2012 ?

Мой ответ нет, не восстанавливает, Верховная Рада Украины уже обнаружила свою волю в ноябре 2012 года и отменила Закон 1991 года. Сейчас существует пробел в законодательном регулировании, и ее надо заполнять путем принятия нового закона2, - пояснил судья.

Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Напомним, что 26 апреля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным закон Украины "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года.

По мнению КСУ, приняв Закон, Верховная Рада Украины сформировала законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти за пределами порядка, предусмотренного Конституцией Украины, в результате чего было нарушен конституционный принцип разделения власти.

Ранее "Страна" разбиралась в том, какие последствия несет отмена закона о всеукраинском референдуме.