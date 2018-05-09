В Евросоюзе негативно прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Могерини сообщила, что ядерное соглашение с Ираном это одно из величайших достижений дипломатии.

"ЕС выражает сожаление в связи с сегодняшним заявлением президента США по ядерной сделке с Ираном. Если США пересмотрят позицию, мы будем это приветствовать. США остаются нашим партнером и другом, и мы, конечно, продолжим вместе работать над многими другими проблемами... Как мы говорили и раньше, ядерная сделка 0 не двустороннее соглашение и не находится в руках какой-либо отдельной страны. Она была единогласно одобрена Советом Безопасности ООН и является ключевым элементом глобальных усилий по нераспространению. Она значима сама по себе, но также стала ободряющим сигналом для перспективы денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнула Могерини.

Она добавила, что это одно из величайших достижений дипломатии.

"Мы достигли этого вместе. Это доказательство того, что возможно достичь всеобщего выгодного соглашения... Это соглашение важно для каждого из нас, поэтому я призываю вас оставаться верным вашим соглашениям, и мы останемся верными своим соглашениям", - отметила она.

В заключение она обратилась к иранскому руководству и народу с просьбой сохранить приверженность СВПД и не позволить никому разрушить это соглашение.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключенной Обамой.

Также Трамп объяснил, почему решил разорвать ядерное соглашение с Ираном.