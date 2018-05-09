Появились подробности нападения на главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

Об этом в Facebook сообщает блогер Иван Славинский.

"Экстремисты С14, которых крышует СБУ, сегодня напали на российского дипломата, главу Россотрудничества, Константина Павловича Воробьева. Облили зеленкой с нечистотами. Человек ждал такси, но вместо такси приехали С14", - написал Славинский.

"К сожалению, я в первый раз в сознательной жизни не смог вместе со своими коллегами и друзьями достойно отметить самый главный наш праздник" - сообщил, по его словам, пострадавший Константин Воробьев.

Ранее он пояснял, что собирался возложить цветы к Вечному огню в Киеве.

Фото: facebook.com

Напомним, что 9 мая президент Петр Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и заявил, что украинский солдат победил нацизм.

Как сообщала "Страна", 9 мая под стены здания телеканала "Интер" пришли представители ультраправой партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".