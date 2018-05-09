Сегодня, 9 мая, отмечается День победы над фашизмом во Второй мировой войне. В украинских городах проходят памятные мероприятия и акции. "Страна" посмотрела, как празднуют этот день на неподконтрольных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Симферополь

В столице Крыма прошел военный парад, в котором задействованы личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники. По проспекту Кирова пронесли государственный флаг России и Знамя Победы. На Военном мемориальном кладбище уже возложили цветы в память о погибших.

Севастополь

В Севастополе с утра подняли военно-морские флаги и флаги расцвечивания на кораблях Черноморского флота. После этого в центре города возложили венки и цветы к Мемориалу в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Парад начался под звуки песни "Священная война". На площадь вышла знаменная группа с государственным флагом РФ и копией знамени Победы.

В параде приняли участие 1450 человек. Это военнослужащие Черноморского флота, соединений Южного военного округа, дислоцированных в Севастополе, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, войска Национальной гвардии России, МЧС и других силовых ведомств.

Фото: forpost-sevastopol.ru

Фото: forpost-sevastopol.ru

Фото: forpost-sevastopol.ru

Донецк

На параде в Донецке задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники. Он проходит по улице Артема. Ранее было заявлено, что одним из первых в колонне пройдет советский танк Т-34 времен Второй мировой войны, а также будут представлены различные артиллерийские системы, РСЗО и другая техника, имеющаяся на вооружении "ДНР".

Самопровозглашенный "министр обороны ДНР" Владимир Кононов заявил, что они собираются "равняться на Россию". Кроме того, в "республике" приняли парадный расчет из также непризнанной Южной Осетии.

Многим дончанам парад запомнился в том числе из-за собаки, которая преследовала машины и лаяла на военных.

Фото: korrespondent.net

Фото: rusdialog.ru

Фото: rusdialog.ru

А вот, как в Донецке идут по улицам и распевают "Смуглянку".

Шествие Бессмертного полка в Донецке. Поют "Катюшу".

Луганск

Также парад проводят и в Луганске. Открыл его глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Руководитель МВД "республики" Игорь Корнет нарядился в форму генералиссимуса. Парад военной техники и вооружения возглавляет танк Т-34, восстановленный после повреждений, полученных при артиллерийском обстреле.

Что жители Донбасса пишут в соцсетях

Блогер Евгения Мартынова пишет о собаке, которая преследовала машины на параде в Донецке: "Во всех городах старались, везде парад и полк, но собака - только у нас!;) пробежалась по каментам и пабликам. По-моему, видео и фото с собакой, сопровождающей машину, уже стало вирусным - и распространяется по всему постсоветскому пространству)

Люди уже спорят, не специально ли дрессировали животное) чтобы сделать фишкой. Ну не может она не бояться, не может синхронно вышагивать и останавливаться с машиной генерала) и докладывать ему) Но нет! Наши говорят, что собака пришла сама, более того, ходила на репетиции в будни)

Слушайте, ну это нарочно не придумаешь! Дончанам помогает Бог, чтобы нас везде заметили и посмотрели наш парад. Животное уже назвали "наша героическая собачка".

PS: а вы помните ту овчарку-героя, которую несли на шинели Сталина и по его укащанию, на Красной площади, в ходе Парада Победы?! Сегодня нашим намек был, что в войне участвуют не только люди, но братья наши меньшие, и без них Победа невозможна...и, кстати, пригласили бы кинологов наших с собаками на парад, почему нет?"