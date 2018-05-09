В среду, 9 мая, у киевской станции метро "Арсенальная" произошел конфликт из-за советской символики.

У одного из участников "Бессмертного полка" на плакате изображена советская красная звезда. Один из националистов потребовал у старика объяснить изображение звезды, а потом и вовсе убрать плакат. В ответ пенсионер просил не провоцировать его.

Кроме ветеранов и участников "Бессмертного полка" на "Арсенальной" собралось множество националистов, всего около несколько тысяч человек.

Так как количество людей огромное, полиция медленно пропускает всех через металлоискатели. Установлено всего пять рамок, поэтому поток людей очень затянулся.

В ходе мероприятий полиция задержала националиста из организации "Монолит", который говорит, что "следил за георгиевскими лентами". На деле он с кем-то сцепился - по его словам, "с титушкой".

Фото: Страна ua

Напомним, "Страна" ведет хронику событий со Дня Победы в Украине.

Также Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и заявил, что украинский солдат победил нацизм.