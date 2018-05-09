В среду, 9 мая, Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве и почтил память погибших. Торжественное шествие во главе с главой государства прошло по Аллее Воинской Славы.

Об этом сообщается на сайте президента.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представители духовенства и общественности.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Также Петр Порошенко произнес речь во время церемонии принятия военной присяги военнослужащими 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Маршалы и генералы, украинцы по происхождению, возглавляли почти половину из пятнадцати фронтов, среди советского генералитета периода Второй мировой войны - около трехсот украинцев. Но, по моему твердому убеждению, нацизм победил прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы нации он не был. Солдат, который боролся не за Сталина, а за свою землю, за свой край, за свою семью. Без миллионов солдат, солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война не закончилась бы, вероятнее всего она бы продолжалась намного дольше", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов Второй мировой войны.

"Наш народ, обескровленный предвоенной коллективизацией, Голодомором, Большим террором тридцатых годов – в пламени всемирной человеческой катастрофы потерял каждого пятого сына и дочь", - сказал президент.

Напомним, что в 9:00 на Площади Славы в Киеве при участии Петра Порошенко состоялась церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 9:30 президент присутствовал на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

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