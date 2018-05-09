В Португалии умер посол России
Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне умер чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Дипломат преждевременно скончался на 67 году жизни.
"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высочайшего класса, который сделал большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - говорится в заявлении ведомства.
Олег Белоус занимал должность посла с 25 января 2013 года.
Фото: google.com.ua
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