Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне умер чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Дипломат преждевременно скончался на 67 году жизни.

"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высочайшего класса, который сделал большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - говорится в заявлении ведомства.

Олег Белоус занимал должность посла с 25 января 2013 года.

Фото: google.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США разочаровано проявлениями антисемитизма в Украине.

Также после посольства США антисемитизм в Украине осудил и Вятрович.