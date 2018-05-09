Возле станции метро Арсенальная в Киеве, где должна начаться массовая акция, правоохранители задержали мужчину с ружьем.

Об этом сообщает УНН.

"Возле станции метро" Арсенальная "при прохождении через рамки металлоискателей правоохранители обнаружили у мужчины ружье. Сейчас он направлен в отделение полиции для установления личности и иных процессуальных действий", - сообщили в полиции.

Возле станции метро Арсенальная в Киеве сегодня перекрыто движение в направлении Площади Славы, на дороге установлено металлическое перекрытие и рамки металлоискателей. Движение у Площади Славы ограничено.

Напомним, что сегодня здание телеканала "Интер" заблокировал "Национальный корпус". Радикалы требуют не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".

Также утром радикалы напали на главу Россотрудничества, который шел к Вечному огню в Киеве.

"Страна" ведет онлайн-хронику сегодняшних событий в Киеве.