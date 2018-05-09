Сегодня, 9 мая, в Украине вступил в силу закон о кибербезопасности.

ЗУ "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" опубликовали в официальной парламентской газете "Голос Украины" 9 ноября 2017 года. Он вступил в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

Теперь согласно документу, в стране должна быть создана Национальная телекоммуникационная сеть и Государственный центр киберзащиты.

Также должна быть сформирована правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA для анализа данных о киберинцидентах и для предоставления практической помощи по устранению их последствий.

Новый закон определяет основные объекты киберзащиты, которые составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальную систему кибербезопасности.

Согласно закону, президент координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

Документом уточняются понятия "кибербезопасность", "киберзащита", "киберпреступность", "кибероборона" и ряд связанных понятий и, соответственно, разграничены объекты кибербезопасности/киберзащиты.

Сообщается, что "киберзащитой" являются меры, направленные на безопасность систем и информационных ресурсов.

Ранее "Страна" сообщала, что киберполиция попалась на использовании пиратской Windows.

Также мы писали, что США в два раза увеличили сумму помощи Украине на кибербезопасность.