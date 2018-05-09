Утром 9 мая радикалы из С14 облили зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

Фото обнародовал журналист Романа Синицин в Facebook.

Фото: facebook.com

Сам Константин Воробьев сообщил РИА Новости, что на него напали радикалы в центре Киева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню

Напомним, что 9 мая под стены здания телеканала "Интер" пришли представители ультраправой партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".

Также мы писали, что в 9:00 на Площади Славы в Киеве при участии Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 9:30 президент будет присутствовать на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

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