Спасатели заявили, что полностью ликвидировали пожар в Балаклее
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ликвидировали пожар в Балаклее.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели отметили, что пожар полностью ликвидировали.
"В 17:00 8 мая ликвидирован пожар в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны", – говорится в сообщении.
Напомним, 3 мая, в Балаклее Харьковской области, где расположены крупные военные склады, раздавались взрывы. Власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где и произошла детонация.
В Минобороны сообщили, что причиной взрывов в Балаклее стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка. В результате взрывов никто не пострадал.
Кроме того, по данным военного ведомства пожар начался в результате возгорания сухой травы на бывшей территории 65 арсенала. Там шли работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего ЧП.