В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ликвидировали пожар в Балаклее.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели отметили, что пожар полностью ликвидировали.

"В 17:00 8 мая ликвидирован пожар в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая, в Балаклее Харьковской области, где расположены крупные военные склады, раздавались взрывы. Власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где и произошла детонация.

В Минобороны сообщили, что причиной взрывов в Балаклее стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка. В результате взрывов никто не пострадал.

Кроме того, по данным военного ведомства пожар начался в результате возгорания сухой травы на бывшей территории 65 арсенала. Там шли работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего ЧП.