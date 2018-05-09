Стали известны подробности состояния потерпевших в результате массового отравления в Черкассах.

Об этом сообщили в пресс-службу ГосЧС Черкасской области.

"По состоянию на 7:00 9 мая на лечении в Черкассах находится 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них: 11 - в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ. Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Главной версией отравления пока остается локальное распыления неизвестного вещества.

Дальнейший анализ проведут в киевских лабораториях.

Фото: facebook.com/MNSCHERKASY

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах выросло число госпитализированных школьников после торжественной линейки.

Также военные отрицают отравление двух бойцов в Черкассах.